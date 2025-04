BBB 25: Renata, Vitória Strada e Vinícius estão no 16º Paredão da edição

Mais um Paredão formado no BBB 25 (Globo), o 16º da edição. Nele, Renata, Vitória e Vinícius disputam a preferência popular. O mais votado será eliminado no domingo.

Como o Paredão foi formado

Após a eliminação de Maike, Renata foi a primeira emparedada— ainda na quinta. Os quatro participantes com o pior desempenho na prova do Líder votaram entre si e a bailarina foi a mais votada.

Vinícius, o Anjo, imunizou Joselma. "É a pessoa que eu escolhi para ser a minha dupla desde o começo do jogo e é a pessoa que vem com todos os artifícios tentando me proteger. É isso", disse o brother.

BBB 25: Joselma é imunizada Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro, o Líder, indicou Vitória Strada. "Não é surpresa pra ela. A gente tem embate e não faz sentido eu sair do óbvio", disse ele ao anunciar a indicação.

Quem votou em quem no Confessionário

Diego Hypolito votou em Vinícius

Guilherme votou em Vinícius

Vitória Strada votou em Vinícius

Renata votou em Vinícius

Joselma votou em Diego Hypolito

Vinícius votou em Diego Hypolito