Vini imuniza Delma e João Pedro indica Vitória Strada ao 16º Paredão do BBB

O 16º Paredão do BBB 25 (Globo) foi formado na edição de hoje do programa, em Modo Turbo.

O que aconteceu

Último anjo, Vinícius imunizou Delma. "Escolhi pra ser minha dupla no jogo e vem tentando me proteger."

Na sequência, o Líder João Pedro indicou Vitória Strada. "Não é surpresa pra ela. A gente tem embate e não faz sentido eu sair do óbvio."

Renata já está no Paredão devido a votação realizada ontem, ao final da Prova do Líder. O mais votado da casa, Vinícius, completou a berlinda.

O mais votado será eliminado no próximo domingo.

