Deborah Secco diz que abusou de si mesma ao transar sem vontade: 'Agradar'

Deborah Secco, 45, refletiu sobre as vezes em que preteriu os próprios desejo e vontade apenas para satisfazer seu parceiro na cama.

O que aconteceu

Secco disse já ter sofrido "várias formas de abuso", inclusive cometido por ela contra si mesma. "Várias vezes me obriguei a ter relação sem vontade ou a estar no lugar apenas para agradar, para ter um homem [ao meu lado]", declarou durante participação no WOW Podcast.

A atriz destacou a necessidade de a mulher se empoderar para ter autonomia sobre o próprio corpo e desejo. "A gente precisa se tocar para se conhecer, descobrir o nosso prazer, não dá mais para termos um olhar para a relação sexual no lugar de serviço, de dar prazer ao homem e nem sempre sentir prazer, nem sempre ser bom".

Ela explicou que quando fala publicamente sobre sexo recebe "uma enxurrada" de mensagens de mulheres "que nunca sentiram prazer, nunca tiveram orgasmo". "[Mulheres que] ainda estão nesse lugar da opressão, do feio, do errado. Então eu tento naturalizar, tento trazer um olhar para isso [o prazer feminino], que nosso prazer não é errado, não é feio, não é vulgar".

Para Deborah, a relação sexual é uma "necessidade básica". "Para mim é igual comer, tomar banho, dormir. Todo mundo deveria ter isso de forma saudável, é saúde. Não é feio ter prazer".