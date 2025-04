BBB teve casais polêmicos, triângulos amorosos e rendeu casamentos; veja

Depois de Fani, Diego teve um romance dom Íris Stefanelli.

O casal protagonizou uma das cenas que, até hoje, é um meme do reality quando ele foi eliminado em um Paredão no qual enfrentou Natália. A ex-sister ficou em prantos e o levou até a porta, mas, assim que Fernando saiu, ela gritou em êxtase, enquanto celebrava a própria permanência.

O casal teve muitos fãs e foi para a final do programa juntos. Ele foi o campeão da edição.

Imagem: Reprodução/Twitter

O romance dos dois foi mais um que começou no reality e continuou fora da casa.

Adriana e Rodrigão (BBB 11)

Imagem: Reprodução/Twitter

Eles se conheceram no programa e permaneceram juntos. Hoje, são pais de duas crianças.

Renata e Jonas (BBB 12)

Imagem: Reprodução/Twitter

Os ex-participantes formaram um dos casais mais "shippados" da época. Apesar disso, eles se separaram e Renata ficou com Rafa, enquanto Jonas teve um affair com Monique.

Nasser Rodrigues e Andressa (BBB 13)

Imagem: Reprodução/TV Globo

Mais um romance que prosperou após o fim do reality. Andressa e Nasser são casados hoje em dia e têm uma filha.

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio (BBB 13)

Imagem: Reprodução/Instagram

Assim como os companheiros de edição Adriana e Nasser, Kamilla e Eliéser seguem juntos.

Diego Grossi e Franciele (BBB 14)

Imagem: Reprodução/Instagram

No ano seguinte ao BBB 13, houve mais um romance duradouro: Fran e Diego também seguem se amando até hoje.

Clara e Vanessa (BBB 14)

Imagem: Globo / Frederico Rozario

O casal "Clanessa" foi a primeira união homoafetiva no reality e deu um show de paixão. Elas chegaram à final juntas, e Vanessa venceu a edição.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros (BBB 15)

Imagem: Reprodução/ TV Globo

Os ex-participantes se apaixonaram no reality e se casaram meses depois. Os dois formam uma família junto filho Lucca.

Paula Amorim e Breno (BBB 18)

Imagem: Reprodução/GloboPlay

O ex-BBBs se apaixonaram no confinamento e se casaram. Hoje, são pais de um filho.

Hana e Alan (BBB 19)

Imagem: Reprodução/TvGlobo

Dentro do reality, eles ficaram juntos até a eliminação de Hana. Fora da casa, a ex-sister declarava estar à espera de Alan, mas, no final, eles acabaram ficando apenas amigos.

Marcela e Daniel (BBB 20)

Imagem: Reprodução/ TV Globo

O casal marcou a edição, mas também foi bastante criticado por parte do público (e até dentro da casa) devido a Marcela estar constantemente tendo que ajudar o ex-brother.

Thaís e Fiuk (BBB 21)

Imagem: Reprodução/Globoplay

O filho de Fábio Jr. teve um breve affair com Thaís, mas a relação nunca chegou a ficar séria.

Carla Diaz e Arthur (BBB 21)

Imagem: Reprodução / Globoplay

Carla e Arthur formaram um casal "iô-iô", e o romance não continuou fora da casa.

Jade e Paulo André (BBB 22)

Imagem: Reprodução/Globoplay

"Jadré" chamava atenção pela beleza do casal. O romance não evoluiu, mas os dois continuam amigos.

Gustavo e Laís (BBB 22)

Imagem: Reprodução/Globoplay

Gustavo e Laís formaram um casal improvável, já que jogavam de lados opostos. No entanto, a relação se manteve forte e eles se casaram.

Imagem: Globoplay

Os dois engataram um romance poucos dias após a estreia do reality. O relacionamento, porém, não sobreviveu fora do confinamento.

Matteus e Deniziane (BBB 24)

Imagem: Reprodução/Globoplay

O gaúcho se envolveu com Deniziane, mas a sister foi eliminada e o affair não durou.

Matteus e Isabelle (BBB 24)

Imagem: Reprodução/Globoplay

Na final da edição, Matteus trocou beijos com Isabelle e o casal chegou a ficar noivo, mas a relação chegou ao fim.

