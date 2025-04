Mural de Di Cavalcanti que ficou 56 anos em hall de prédio no RJ é vendido por R$ 8 milhões

Um mural feito em 1969 por Emiliano Di Cavalcanti foi vendido por cerca de R$ 8 milhões durante a SP-Arte 2025. A obra foi um dos destaques do evento, a maior feira de arte moderna e contemporânea da América Latina, e passou 56 anos como decoração do hall de entrada de um edifício na orla da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

A pintura, que tem mais de 2 metros de altura, estava na feira por intermédio da galeria Galatea, que negociou a sua venda logo no primeiro dia do evento. O comprador foi um colecionador de arte, mas sua identidade não foi divulgada.

"É uma tela que mostra um pouco da vida carioca, mas tem uma mistura ali com Bahia que você não sabe exatamente onde você está, mas tem todo esse gingado do Di Cavalcanti, e foi arrematada no primeiro dia de feira, nas primeiras horas, na verdade, por um colecionador que não quis perder tempo", contou Tamara Perlman, diretora da SP-Arte, em entrevista ao Jornal Hoje, da TV Globo.

A pintura, sem título, é considerada uma das maiores do artista modernista, com cerca de 277x231cm de medida emoldurada, e foi feita sob encomenda de uma construtora, para ser instalada no Edifício Machado de Assis, um condomínio de luxo localizado na Avenida Atlântica, onde ficou por mais de 5 décadas.

É justamente o nome do prédio que levou Di Cavalcanti a se inspirar em Capitu e em outras obras do escritor brasileiro para criar a composição, cujos destaques são as cores fortes e a riqueza em detalhes que remetem a elementos de brasilidade, como a Mata Atlântica. O mural foi exposto para visitação pela primeira vez durante a SP-Arte.