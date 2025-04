Após vencer Davi na Justiça, Mani Reggo abre loja de roupas em Salvador

Mani Reggo, 42, inaugurou hoje em Salvador (BA) sua primeira loja de roupas.

O que aconteceu

O estabelecimento é a primeira franquia da marca Cacay na capital baiana. Ele está aberto ao público desde esta quarta-feira no Shopping Paseo, localizado no bairro do Itaigara.

Mani entende a concretização desse projeto como um fruto de seu foco e persistência enquanto empreendedora. "O que eu acho mais importante de tudo dentro desse processo é que não podemos desistir dos sonhos. Ainda que pareça que não vai dar certo, temos que persistir. Eu saí de lá, de uma barraca de lanche, e nunca imaginei ter uma loja de roupa. Que a gente possa acreditar em nós mesmos e nos nossos sonhos", declarou ela ao portal Alô Alô Bahia.

A baiana celebrou há alguns dias o reconhecimento pela Justiça de sua união estável com Davi Brito, 22. Essa decisão legal dará a Mani direitos sobre parte do prêmio que o ex-motoista de aplicativo faturou no BBB 24 (Globo).