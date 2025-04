Filho de Maria Gladys volta atrás e consegue ajuda pra atriz retornar ao RJ

Gleyson Gladys voltou atrás na decisão de não ajudar a mãe, Maria Gladys, 85, a voltar ao Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ele afirmou que conseguiu um carro da assistência social de Jacutinga para levá-la amanhã até Volta Redonda, onde a atriz deve pegar um ônibus para a capital carioca. "O pessoal fez uma vaquinha [online] e aí vai o carro da assistência social [apanhá-la]. Ela pega ônibus e vai para o Rio", explicou ele ao colunista Pablo Oliveira, da Super Rádio Tupi.

A ideia de Gleyson é que Maria se mude para o Retiro dos Artistas - possibilidade que não a agrada. "Se ela quiser ir lá para o Retiro [dos Artistas], ela vai. Mas ela não quer ir."

Ele acrescentou ainda que, caso a mãe recuse embarcar no carro que providenciou em Jacutinga, não fará mais nada para ajudá-la. "Se ela não for no carro, eu larguei de mão. Realmente larguei", declarou.

Maria Gladys foi vista em situação de vulnerabilidade nas ruas de Jacutinga, pedindo esmola aos transeuntes. A atriz é conhecida por várias novelas na Globo - entre elas a versão original de "Vale Tudo", onde interpretou Lucimar, agora vivida por Ingrid Gaigher, 33, no remake recém-estreado.