Como estão os apresentadores do CQC hoje, dez anos após o fim do programa?

O mix de jornalismo e humor do "CQC" foi um sucesso na tela da Band entre 2008 e 2015. Veja onde estão os "homens (e a mulher) de preto" que entrevistavam famosos e faziam graça de políticos.

Por onde andam os ex-CQCs?

Danilo Gentili

Gentili deixou o "CQC" antes do fim, em 2011, para comandar o talk show "Agora É Tarde", ainda na Band. Em paralelo, ele seguiu apresentando shows e projetos de comédia stand-up, além de ter publicado livros e lançado filmes e peças.

Em 2014, ele deixou a emissora e foi para o SBT, onde começou a apresentar outro talk show, o "The Noite", no ar até hoje.

Monica Iozzi

Monica venceu o concurso para ser repórter do "CQC" em 2009, entrando no time depois de outros integrantes. Em 2014, ela deixou a atração e anunciou que gostaria de voltar a se dedicar à carreira de atriz, na qual já tinha formação.

Desde então, ela fez diversos filmes e novelas na TV Globo, onde seguiu como apresentadora em paralelo —ela é mais conhecida na casa por ter comandado o "Vídeo Show" entre 2015 e 2016.

Marcelo Tas

Tas deixou o "CQC" em 2014 para comandar um talk show no Cartoon Network, o "Papo Animado com Marcelo Tas". Em seguida, ele emplacou como apresentador em outros programas, como o "Papo de Segunda" do GNT entre 2015 e 2017. Desde 2019, ele apresenta o "Provoca", na TV Cultura, a casa em que se tornou famoso como o professor Tibúrcio do infantil "Rá-Tim-Bum".

Em paralelo, ele escreveu livros e realiza eventos como educador.

Felipe Andreoli

Andreoli deixou o "CQC" também em 2014, quando assinou contrato com o Grupo Globo. No SporTV, ele apresentou o esportivo com humor "Extra Ordinários", foi repórter do "Encontro com Fátima Bernardes", apresentou o "Esporte Espetacular" com Fernanda Gentil e comandou de 2019 a 2024 o "Globo Esporte", quando deixou a emissora.

Em 2025, ele se prepara para comandar o "Power Couple" da Record com a esposa, Rafa Brites.

Rafael Cortez

Rafael Cortez deixou o "CQC" em 2012, mas voltou para a atração em 2015, quando o programa já não tinha parte de seu elenco original. Neste hiato, ele seguiu também carreira como músico e apresentou o "Got Talent Brasil" na Record. Com o fim do "CQC", ele comandou atrações no canal Comedy Central Brasil e, em 2016, foi para a Globo.

Na emissora carioca, ele foi repórter e apresentador do "Vídeo Show" de 2016 a 2018, participou de reality shows e atuou em sitcoms como "Cine Holliúdy". Em 2022, ele foi para a Cultura para apresentar o "Matéria Prima". Desde então, lançou discos, livros, fez filmes, stand-ups e apresentou o "Love Treta" pela rede Snack.

Rafinha Bastos

Rafinha deixou o "CQC" em 2011 depois de fazer um comentário sobre Wanessa Camargo, que estava grávida de seu primeiro filho com Marcus Buaiz. Ele disse que "comeria ela e o bebê", o que fez com que a cantora e o então marido entrassem com um processo judicial, que resultou na condenação de Rafinha a pagar uma indenização de R$ 150 mil ao casal.

Depois disso, ele seguiu fazendo filmes, teatro, show de comédia e mantendo o sucesso na internet através de seu canal no Youtube e podcast. Na TV, ele apresentou diversos programas de humor e paródia, como o "Saturday Night Live Brasil", "A Vida de Rafinha Bastos" e "A Liga".

Desde 2017, o comediante vive nos EUA, onde apresenta stand-up comedy. Ele também já fez outras turnês de comédia internacionais.

Marco Luque

Luque deixou o "CQC" em 2015. No ano seguinte, foi para o Grupo Globo, onde já participou de diversas atrações de comédia como o "Zorra", "Vai que Cola" e "Escolinha do Professor Raimundo". Desde 2023, ele está na sitcom "No Corre", no Multishow.

Ele também fez filmes, peças, dublagens e seguiu produzindo conteúdo humorístico para a internet. Em 2016, sua apresentação "Tamo Junto" foi lançada pela Netflix.

Oscar Filho

Oscar deixou o "CQC" em 2014 e, nos dois anos seguintes, participou dos dois filmes de "Carrossel" produzidos pelo SBT. Ele também fez diversas participações em humorísticos na TV, entre elas as quatro temporadas da série de humor "Xilindró", entre 2016 e 2020 no Multishow. Entre 2019 e 2020, ele também foi coapresentador do "Programa da Maisa" no SBT.

Em 2023, esteve na série infantojuvenil "Marcelo Marmelo Martelo" no Nickelodeon. Sua carreira no teatro, no cinema e como produtor de conteúdo humorístico na internet continuou. Ele ainda mantém a parceria com Gentili no projeto Stand-Up Raiz, com shows de comédia.