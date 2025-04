Diretor criativo diz ter sido agredido em desfile na SPFW: 'Fui humilhado'

O diretor criativo e stylist Raphael Fonsec, 26, denunciou ameaça contra um casal durante desfile do estilista Walério Araújo na São Paulo Fashion Week, na noite de quinta-feira (10).

O que aconteceu

Fonsec acompanhava o desfile quando diz ter recebido insultos de homem e agressão de mulher que alegaram estar sendo atrapalhados de ver modelos na passarela. Ameaças foram gravadas. O motivo do desentendimento seria o fato dele estar em pé, atrapalhando o casal, que estaria sentado.

Na gravação, Fonsec está em pe de frente para uma parede e não parece atrapalhar o campo de visão. "O desfile estava lotado, tinha gente sentada no chão. E eu quis ficar em pé [perto] junto com essas duas pessoas que tavam no meu lado. Tava muito lotado. Esse casal estava sentado na última fileira, onde nitidamente dava para ver tudo, e pediu para as duas meninas brancas sentarem", falou nos Stories do Instagram.

Fonsec diz que as meninas sentaram, até que chegou a vez do casal se direcionar a ele.

[Eles viraram para mim e falaram] 'Querido, você consegue sentar numa boa para a gente assistir o desfile?'. Lembrando, o desfile lotado, e eu falei que não ia conseguir [sentar naquele momento]. Pronto, foi isso de primeira. A mulher então disse que queria assistir o desfile e que eu estava atrapalhando.

Fonsec

Segundo ele, para evitar confusão, acabou virando de costas para o casal. Foi nesse momento que, segundo ele, o casal se exaltou.

Virei de costas porque achei um absurdo ela sentada e eu em pé, porque ela sentada conseguia assistir o desfile. (...) Ela então tocou mais forte assim no meu braço e falou 'você não vai sair daí? Você tem certeza?'. Daí começou a exaltação da coisa.

O momento viralizou nas redes sociais. No vídeo, é possível ver um homem falando no ouvido do diretor criativo quando uma mulher loira surge o agredindo com empurrões e gritos. Trata-se de Fabricio Viana e da neurologista Juliana Dias. Os dois possuem foto ao lado de Walério Araújo, quem Fabrício chamou de amigo em publicação.

Splash fez contato com ambos. Fabricio explicou que foi ao SPFW prestigiar o amigo Walerio Araújo. "Infelizmente, devido ao trânsito intenso de São Paulo, chegamos em cima da hora. Nossos convites eram para as fileiras B, mas acabamos nos sentando nas cadeiras da fileira D, pois nosso objetivo principal era celebrar o desfile e o sucesso do nosso amigo".

Fabricio conta que um rapaz se posicionou à frente deles, bloqueando a visão. Ele diz que chegou a pedir "educadamente" para que se movesse, pedindo para sentar no chão. "No entanto, ele respondeu de forma sarcástica e recusou-se a colaborar", alega.

Apesar do vídeo mostrar momentos de exaltação, Fabricio diz que em nenhum momento fez "comentários ofensivos ou discriminatórios". "Minha abordagem foi baseada no respeito e na educação, tratando-o como um igual e chamando-o de 'parceiro' para manter o tom amigável".

O que ocorreu foi um atrito pontual, fruto de uma situação específica, e não o que foi sugerido por um vídeo editado de forma aparentemente calculada. Sou humano e, como todos, tenho minhas falhas. No entanto, minha trajetória de vida sempre refletiu respeito e empatia. Não sou alguém que busca holofotes.

Fabricio Viana, em resposta a Splash por e-mail

Fonsec diz que tentou resolver a questão "de mil outras formas". "Porém esse espaço não me favorece em nada! (...) Vale aqui a reflexão, quem são as pessoas que eles estão colocando pra dentro desses eventos? Corpos como o meu são nitidamente hostilizados e descreditados como um ser humano ao entrar em um espaço como JK".

Desfile da SPFW ocorreu no Shopping JK, na Vila Olímpia, em São Paulo. A Splash, a assessoria do evento informou que soube do episódio: "Estamos cientes do ocorrido entre alguns convidados durante o desfile de Walério Araújo. Lamentamos profundamente o incidente e reafirmamos nosso total repúdio a qualquer forma de violência, desrespeito ou discriminação".

Perguntado se prestou assistência ao Fonsec, a assessoria do SPFW não respondeu. "Ninguém me procurou da organização ou da marca, estava como convidado por uma das apoiadoras do evento", disse Fonsec em entrevista a Splash.

A assessoria de imprensa de Walério Araújo não retornou contatos da reportagem. O estilista também continuou publicando Stories até a noite desta sexta-feira, quase 24 horas após o ocorrido, mas não fez menção ao episódio.

Fonsec fez boletim de ocorrência por ameaça na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil de São Paulo na manhã de hoje.