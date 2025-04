Maria Gladys vive com salário mínimo e declarou 'miséria' à Justiça do RJ

Maria Gladys, 85, conta com uma aposentadoria de R$ 1.518,00 para pagar as despesas básicas. A filha Maria Thereza foi às redes sociais pedir ajuda para "resgatar" a mãe, que estaria perdida em Santa Rita de Jacutinga (MG), em publicação recente nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz, que fez parte do elenco de "Vale Tudo" (1988), chegou a declarar situação de "miserabilidade" à Justiça do Rio de Janeiro. O argumento foi apresentado em 2019, quando ela entrou com uma ação no TJ para tentar receber 50% do saldo de uma previdência privada deixada por uma prima. O processo segue sem um desfecho, conforme apurou a reportagem de Splash.

Amigos divulgaram uma vaquinha no Facebook, em 2014, pedindo ajuda financeira para pagar o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). "Nunca pensei em pagar aposentadoria, achava que ia morrer antes, que não viveria até os 70 anos. Fiquei arrasada com essa história —'Ex de Roberto Carlos passa dificuldade' [em sites sobre celebridades]. Preciso apenas ter um trocado todo mês", contou a artista, à época, em entrevista ao UOL.

À época, ela dava entrada nos papéis da aposentadoria. "Fiquei tão impressionada com essa repercussão, achei tão esquisito tudo isso. Estou dura, dura, mas não sem comida, apenas com pouco dinheiro. Nunca guardei dinheiro", completou.

Maria Gladys nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro em 1939. Ela teve paralisia infantil aos três anos e até hoje leva sequelas da poliomielite na perna esquerda. Mesmo assim, iniciou a vida artística como bailarina do programa "Clube do Rock", de Carlos Imperial.

Namorou Roberto Carlos no fim da adolescência, mas não gosta de falar sobre o tema. Em entrevista à Folha de S. Paulo em 2014, a atriz não quis comentar sobre os amigos da época da jovem guarda. "Não venha me falar dessa gente. Parece que quero aparecer. Não se pode falar dessa pessoa [Roberto]. Ele não fala de mim, não falo dele".

'Minha vida sempre foi difícil de grana'

Maria Gladys, a inesquecível Lucimar de "Vale Tudo" Imagem: CineOP/Divulgação

Começou a trabalhar na TV em 1979, num episódio da série "Plantão de Polícia". Desde então, participou de novelas como "Vale Tudo" (1988), "Hilda Furacão" (1998), "Senhora do Destino" (2004) e "Caminho das Índias" (2009).

Minha vida sempre foi difícil de grana. Tenho contrato por obra. Aí a vida é boa, pago minhas dívidas. Quando estou quitando tudo, acaba o contrato e recomeça a luta. Maria Gladys, em conversa com a Folha

Se diz "hippie" e fala abertamente sobre o uso de maconha. "Acho uma hipocrisia a proibição. Não faz mal a ninguém. Eu fumo todo dia. Fumo na rua, como protesto. Eu sou de uma geração que protestou contra a ditadura. Eu estou acostumada com isso", disse ao jornal O Globo no ano passado.