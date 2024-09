'No Rancho Fundo': Quinota cai para trás ao flagrar mulher na cama de Artur

Nos próximos capítulos da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Quinota (Larissa Bocchino) quase morre do coração ao flagrar Blandina (Luisa Arraes) na cama de Artur (Túlio Starling) mais uma vez.

O que vai acontecer

Após ser humilhada pela mocinha, Blandina vai se queixar com o filho de Ariosto (Eduardo Moscovis). "E essa marca no teu braço? Tem um vergão... Quinota lhe bateu?", pergunta ele. "Não foi por querer, Artur! Eu tenho certeza! Quinota não seria capaz disso... Ela tem bom coração... Só ficou agitada, nem se deu conta da força que usou pra me botar pra fora de sua casa. Agiu com a emoção...", responde a trambiqueira.

Artur toma as dores da vilã. "Quinota me odeia a esse ponto? A ponto de não confiar a mim uma boa nova como essa? A ponto de lhe agredir... porque tu disse que ela devia ter me falado que tava grávida... Blandina, eu vou ser pai! E me foi tirado o direito de saber disso!", reflete.

Blandina se joga para cima do protagonista. "Eu! Eu tô aqui, Artur... vendo teu lado... e tudo o que tu tá passando... Estou aqui pra te confortar, Artur... estou aqui por você", garante ela.

Depois disso, a loira acaba adormecendo na cama de Artur e é flagrada no local por Quinota. "Artur, a gente precisa conversar...", diz ela antes de ser surpreendida com Blandina na cama de seu amado.

A amante de Marcelo Gouveia (José Loreto) comemora a infelicidade de sua rival. "Dois a zero, Quinota", diz sozinha no quarto.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.