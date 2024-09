Rudá matou Molina? Caiçara aceita fugir do país em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Rudá (Nicolas Prattes) foge do país após ser acusado pela morte de Molina (Rodrigo Lombardi).

O que vai acontecer

Após fugir da polícia, o caiçara será abordado por Mavi (Chay Suede) que lhe oferece uma fuga para Portugal. "Tá aqui o passaporte falso com um novo nome pra você, uma nova vida do outro lado do oceano, a chance de um recomeço, uma página em branco... na Europa, quer melhor?", questiona o hacker.

Apesar de duvidar das intenções do rival, Rudá aceita a proposta. "Já fiz a denúncia e a polícia tá chegando aqui a qualquer momento... é pegar ou largar", afirma Mavi. "Eu não sei por que eu tô aceitando essa sua jogada, isso tem cheiro de roubada", responde o ex-namorado de Luma (Agatha Moreira).

O moço garante que, mesmo com os esforços do hacker para separá-los, ele e Viola (Gabz) continuarão juntos. "Eu sei que você não confia em mim, mas confia na justiça e essa não te dá outra opção, a não ser mofar por uns anos vendo o sol nascer quadrado, não é, meu querido?", pergunta o filho de Molina. "Mas nada vai adiantar, eu e a Viola podemos ficar afastados um do outro, mas não vamos deixar nosso amor morrer e daqui a pouco a gente tá junto de novo, 'meu querido'", responde Rudá.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.