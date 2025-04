Filha de Charlie Sheen bloqueou o pai e é musa do OnlyFans; conheça Sami

Na última semana, Sami Sheen - filha do ator de "Two and a Half Man", Charlie Sheen - viralizou por escolher um look ousado para o festival de música Coachella: um top de corda, todo vazado, sem sutiã.

A influenciadora e modelo do OnlyFans tem sido assunto no último mês após revelar que bloqueou completamente o pai, dizendo que ele "ficava mandando mensagens malucas".

Quem é Sami Sheen

Filha de Charlie Sheen e Denise Richards, Sami tem 21 anos. Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, Sami Sheen construiu uma base de fãs que a acompanham de perto, sempre interagindo com suas postagens.

O relacionamento conturbado entre pai e filha não é de hoje. Em 2022, quando a influencer e modelo decidiu abrir um OnlyFans aos 18 anos, o pai foi veemente e publicamente contra a decisão, dizendo que "isso não acontece sob o meu teto".

Desde 2022, Sami tornou-se uma estrela da plataforma de vídeos adultos. Com quase 200 mil curtidas em sua página no OnlyFans, a filha de Charlie Sheen cobra por volta de 30 reais por um mês de assinatura.

A filha do ator inclusive o tem bloqueado em tudo e não fala com o pai há seis meses. Em entrevista ao podcast Casual Chaos, a modelo disse que Charlie Sheen não a contatou quando ela fez uma cirurgia no nariz, e que isso foi a "gota d'água" para elo decidir bloqueá-lo em tudo, inclusive no seu e-mail.

Tive que bloquear o email dele também, e então ele conseguiu um número novo no Natal para me mandar mais coisas malucas, e eu tive que bloquear esse número também. Eu tive que pôr um ponto final nisso e falar, 'Nunca mais entre em contato comigo porque isso é loucura' Sami Sheen

A influencer é muito próxima da mãe. Sami está sempre com sua mãe, a atriz e estrela de reality shows Denise Richards, sempre postando fotos com ela e falando sobre o bom relacionamento que as duas tem - Richards inclusive foi vocal em seu apoio a Sami durante a criação de seu OnlyFans.