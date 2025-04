Ex-Malhação comemora primeira missão após se tornar diplomata do Itamaraty

Gabriel Falcão, 34, compartilhou com seus seguidores um registro de sua primeira missão, após ser aprovado no concurso do Instituto Rio Branco e se tornar um diplomata do Palácio do Itamaraty.

O que aconteceu

Exercendo a nova ocupação desde janeiro deste ano, o ex-ator foi enviado ao lado de outros diplomatas para o Rio de Janeiro, para a reunião dos Chanceleres do BRICS. "A primeira missão oficial a gente nunca esquece", escreveu na foto publicada nos Stories do Instagram.

Atualmente morando em Brasília, Gabriel Falcão disputou uma das 37 vagas de diplomata com outros 8524. Para assumir o cargo, é necessário passar por um processo seletivo do Instituto Rio Branco, que o ator classifica como "um dos mais complexos e competitivos do país" que exige tempo médio de preparação de quatro anos.

Com dois anos de estudo e dedicação, ele foi aprovado e hoje recebe um salário inicial de R$ 20,9 mil. No passado, Gabriel Falcão ganhou fama por protagonizar "Malhação: Casa Cheia" (2013), em que interpretou Ben, alvo da disputa amorosa de Anita (Bianca Salgueiro) e Sofia (Hanna Romanazzi).