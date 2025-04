Renata diz que teve medo no BBB e Vitrine foi alívio: 'Comunidade vibrando'

Campeã do BBB 25 (Globo), Renata comentou no Mais Você hoje sobre sua passagem pela Vitrine do Seu Fifi e seu fã-clube.

O que aconteceu

Junto à Ana Maria, Renata lembrou do almoço do Anjo que foi "vazado" para a casa —e que acabou por criar desavenças no jogo.

Após esse episódio, a cearense disse que chegou a se questionar muitas vezes sobre se estava no "caminho certo". "A casa toda caiu em cima da gente, e a gente não estava sozinha na mesa. Mas sobrou tudo para mim e para a Eva. Passei um tempo com medo de tomar decisões e atitudes, porque ficávamos receosas de como a casa ia reagir", conta.

Nesse momento, a Vitrine do Seu Fifi veio como um "alívio" e uma injeção de força. "Primeiro fiquei desesperada (...) Não sabia para onde eu ia", relembra. "A mãe de Eva a acalmou comecei a absorver aquela enxurrada de informações e tentei filtrar o que era conveniente (...) Tentei não soltar informações que não tinham necessidade ali".

Ela conta que não esperava ter uma base de fãs tão grande, e ficou emocionada ao ver a torcida de Fortaleza no dia da final. "Ver uma cidade inteira vibrando (…) foi muito especial".

Renata também assistiu a um vídeo em que um carro de som enaltecendo a sister passeia pelo bairro de Barroso, em Fortaleza, onde ela cresceu. "Eu fico super feliz de saber que estou representando minha comunidade também. Estar nesse programa também é ser voz para essas pessoas e para mostrar para elas que podemos ter uma perspectiva de vida diferente. Sonhar alto e sonhar grande", disse. "Fico feliz de ter visto a comunidade vibrando pelo meu sonho".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas