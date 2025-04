Jeremy Renner prepara livro sobre acidente que quase o matou

Jeremy Renner, 54, deu detalhes do processo de escrita de "My Next Breath" ("Meu Próximo Suspiro", em tradução livre), livro em que fala sobre o acidente que sofreu há dois anos, ao ser quase esmagado por seu limpa-neves.

O que aconteceu

O ator do MCU enxergou a criação da obra como uma ferramenta de cura emocional. "Escrever sobre isso foi muito catártico emocionalmente, ter que repassar tudo palavra por palavra. Eu não falo sobre isso. Faz parte da minha vida todos os dias, e é sempre um lembrete maravilhoso da força do espírito humano e de quão frágil o corpo é e quão incrível ele é na recuperação", afirmou ele à revista People.

Renner afirma na obra que chegou a ver "seu olho esquerdo através do olho direito" ao ter a cabeça esmagada pelo aparelho. "Não sou assombrado pelo incidente — pelo menos não com muita frequência — pelas imagens, pelos sons. Mas me lembro da minha nova realidade, e ela é maravilhosamente positiva. Eu não morri."

Ele foi atingido pelo limpa-neves ao tentar evitar que a máquina ferisse seu sobrinho, Alex, 29. "Se eu melhorar, ele vai melhorar. Coloquei imagens na cabeça daquele garoto que ele não consegue esquecer, então farei tudo o que puder para melhorar. Então, eu o curo, e ele me cura. É uma coisa linda."

"My Next Breath" será lançado no próximo dia 29 nos Estados Unidos. Por enquanto, a obra não possui previsão de ser publicada no Brasil.