Cauã mostra foto tomando banho após boato de mau odor em 'Vale Tudo'

Cauã Reymond, 44, publicou uma foto tomando banho, dias após ter sido supostamente alvo de reclamação de Bella Campos, 27, por conta do odor durante as gravações de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

Ator exibiu o momento em que toma uma ducha, hoje, em publicação no Instagram. A imagem despertou comentários bem-humorados dos seguidores. "Lindo demais para não usar desodorante", escreveu um fã. "Ele toma banho, Brasil", publicou outro.

Público resgatou uma entrevista de 2012, na qual Cauã afirma não utilizar desodorante. O assunto voltou a ser revirado após a colunista Carla Bittencourt afirmar que Bella teria reclamado do hálito e do mau odor do ator após ele sair direto da academia para os Estúdios Globo.

Durante o programa Vamos Combinar (GNT), o ator deu detalhes sobre sua rotina de bem-estar. "Durmo umas oito horas por dia, como bem, bebo água… Tento me estressar menos, que é o mais difícil", afirmou na entrevista que foi ao ar há mais de dez anos.

Bastidores de 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Ator teria protagonizado atritos nos bastidores de "Vale Tudo". Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.

Intérprete do golpista César tem interferido na direção, dando palpites frequentes nas execuções de cenas, além de apontar falhas nos trabalhos de colegas. De acordo com apuração de Splash, a atitude tem provocado um clima péssimo com uma parte importante do elenco. Tudo, ao que consta, seria resultado de um acúmulo de frustrações do ator dentro da Globo.