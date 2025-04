Marcus Buaiz pediu Isis em namoro em Paris: 'Intenso desde o começo'

Isis Valverde, 38, recordou o começo de seu romance com Marcus Buaiz, 45, com quem vai se casar no próximo dia 3.

O que aconteceu

A atriz conheceu o amado em Paris, no início de 2023, e foi pedida em namoro dias depois, diante da Catedral de Notre-Dame. Marina Morena, 41, foi o cupido do casal e será uma das madrinhas do casamento.

Na época, Isis morava em Los Angeles, o que obrigou Buaiz a viajar várias vezes para se verem. "Foi muito intenso desde o começo. Falei: 'Você sabe que eu moro em Los Angeles, né?'. E ele disse: 'Eu adoro voar'. Esse homem pegou um avião milhões de vezes para me ver", afirmou ela à revista Vogue.

Segundo a artista, o romance entre os dois foi previsto pelas cartas do tarô antes de se encontrarem. "Você acredita que, antes de conhecer o Marcus, jogamos cartas [de tarô] com a mesma pessoa e ela viu um no jogo do outro? Ela disse que seria uma conexão muito forte."

Valverde se encontra mais apaixonada do que nunca pelo futuro marido. "Eu acho que o amor não tem idade, não tem tempo, não tem regra. Se tivesse uma dica, seria vencer o medo de dar errado. Mas tem que ser para sempre? Não. Tem que ser bom, tem que ser de verdade. Estou tão feliz que encontrei alguém que me valoriza, que cuida de mim. Sempre fui muito autossuficiente. Um dos momentos mais especiais foi quando descobri esse porto seguro: eu não conhecia esse lugar."