Gostou de 'Solo Leveling'? 5 produções perfeitas para quem adorou o anime

Já se passou um mês desde a estreia da temporada de abril, e "Solo Leveling" ainda está dando o que falar. O anime protagonizado por Jiwoo foi um fenômeno com sua nova temporada lançada em janeiro, e muitos se sentem órfãos da obra após episódios eletrizantes.

Se quiser mais animes parecidos, Splash separou aqui alguns outras produções que seguem a mesma linha de "Solo Leveling", confira:

"Tower of God"

Bam é um garoto puro e inocente que passou um bom tempo preso em um lugar recluso acompanhado de uma garota chamada Rachel. Após o desaparecimento dela, o protagonista decide encarar os desafios da tal Torre de Deus para reencontrar a sua amada, tudo ao lado de amigos que fez durante os desafios mortais impostos até chegar ao topo da torre. Ele só não esperava reencontrar Rachel na subida.

A maior semelhança entre "Solo Leveling" e "Tower of God" é a origem das obras, afinal ambas vieram da Coreia do Sul. "Tower of God" constantemente é citada em listas de animes parecidos, então pode ser uma alternativa para quem quer matar o tempo até chegar a terceira temporada das aventuras de Jinwoo.

Disponível na Crunchyroll. O vídeo acima é o primeiro episódio dublado, disponibilizado oficialmente.

"Hunter x Hunter"

Gon Freecs é um jovem criado pela tia que sonha ingressar na carreira de Hunter, a profissão mais perigosa do mundo. Enquanto participa de uma série de provas piores que as de um reality do Mr. Beast, Gon conhece amigos e descobre pistas para encontrar seu pai, Ging, um Hunter especializado em abandono parental.

Ainda que "Hunter x Hunter" não seja tão parecido com a obra sul-coreana, o arco das Formigas Quimera é bastante semelhante com o arco das formigas de "Solo Leveling". A versão brasileira da dublagem até escolheu o mesmo dublador do inimigo final para os dois animes: Heitor Assali! Assistir "Hunter x Hunter" é uma forma de ver como outro autor desenvolve uma premissa parecida.

Disponível na Netflix e Pluto TV.

"One-Punch Man"

Ainda que pareça inofensivo, Saitama é o herói mais forte do mundo, capaz de eliminar qualquer ameaça com apenas um soco. E no decorrer do anime acompanhamos ele fazendo amizade com outros heróis e se metendo em enrascadas por ser um pouco apático. Porém, quando a coisa aperta, ele sempre poderá dar um socão.

Uma das críticas a "Solo Leveling" é que o protagonista é poderoso demais, e o mesmo acontece em "One-Punch Man". Só que aqui o anime trata isso como uma piada, então é um pouco mais tranquilo de se assistir. "One-Punch Man" é para quem gostaria de rir um pouco mais com "Solo Leveling".

Disponível na Netflix.

"Goblin Slayer"

A série "Goblin Slayer" é protagonizada por Goblin Slayer (fatiador de goblins), um homem de armadura cujo objetivo de vida é matar todos os goblins. O roteiro é só isso mesmo.

Aqui temos outro anime de protagonista super forte que destrói tudo sem remorsos. Vale contar que o anime tem cenas muito fortes, principalmente no primeiro episódio que tem uma trama que envolve violência sexual, mas a série é bastante querida pelo público que gosta de um personagem principal poderoso.

Disponível na Crunchyroll.

"The Dungeon of Black Company"

Kinji é um assalariado que está juntando seu dinheirinho para ter uma aposentadoria confortável. Só que num belo dia ele é transportado para um outro universo, e lá ele não tem dinheiro e precisa trabalhar em dungeons enquanto é explorado por empresas cruéis.

Em "The Dungeon of Black Company" temos aquilo de assalariados explorando dungeons misteriosas igual em "Solo Leveling", mas aqui é com mais realidade. As empresas que contratam os aventureiros não querem ter tantos gastos, e a estrutura capitalista é um pouco parecida demais com o nosso mundo mesmo. Cuidado, este anime isekai pode trazer gatilhos.

Disponível na Crunchyroll.