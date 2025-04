Eva sai vitoriosa em enquete UOL sobre pior Castigo do Monstro do BBB 25

Eva, 31, definitivamente entrou para a história do BBB 25. Além de melhor amiga da grande campeã, Renata, a sister enfrentou o Castigo do Monstro considerado o pior pelo público que votou na enquete UOL. Relembre!

O que aconteceu

Em dados coletados às 11h do dia após a grande final, o monstro do cadeado foi considerado o pior com 28,03% dos votos. Em segundo lugar aparece o monstro das bolinhas douradas, enfrentado por Renata, com 19,82%. Já em terceiro, ficou o monstro do castelo de cartas, designado ao Diego, com 19,04%.

Primeiro monstro individual — e quarto castigo — da temporada, Eva foi escolhida por Mateus para cumprir o desafio. Nessa altura, os dois viviam um embate direto, que fez com que o arquiteto a escolhesse após a bailarina ser desclassificada do primeiro lugar da Prova do Anjo.

Eva recebeu de Mateus o Castigo do Monstro desta semana Imagem: Reprodução/Gshow

No castigo, Eva teve que ficar vestida de cadeado e entrar em uma área fechada sempre que tocasse o sinal. A sister só poderia deixar seu posto após encontrar a chave para um cadeado que fechava o portão.

A cearense deveria encontrar a chave correta em meio a 1.395 chaves. Tal desafio se tornou um verdadeiro pesadelo para Eva, que chorou durante inúmeros momentos.

Da primeira vez que foi chamada para cumprir o castigo, a sister passou quase 8h tentando abrir o cadeado. Devido ao longo tempo, a produção liberou temporariamente a bailarina, que já estava visivelmente abalada.

Nos castigos que seguiram, a produção disponibilizou um número menor de chaves. Isso fez com que Eva tivesse mais facilidade para encontrar a chave correta e conseguisse deixar seu posto em menos tempo.

