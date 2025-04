Não foram só os R$ 2,72 milhões: quanto Renata ganhou pelo título no BBB?

Com 51,90% dos votos, Renata Saldanha se tornou a campeã do BBB 25. Além do prêmio em dinheiro pelo título - que aumentou com as dinâmicas da disputa desse ano, a cearense levou para casa outros presentes que aumentam ainda mais sua fortuna.

Dinheiro, imóvel e carrão

O valor recebido por Renata pelo primeiro lugar foi de R$ 2,72 milhões. Este montante milionário é o maior prêmio da história do reality.

Durante uma das provas ao longo do programa, a bailarina ganhou muito mais do que a liderança da semana. Ao se tornar a nona líder do BBB 25, Renata ganhou um apartamento avaliado em R$ 260 mil.

Renata também ganhou um carro exclusivo e 0 quilômetro. O título de campeã rendeu à bailarina uma picape Chevrolet S10, em edição comemorativa pelos 100 anos da marca no Brasil. Com um motor 2.8 turbodiesel e limitada a somente 100 unidades, a picape custa cerca de R$ 325 mil.

Com a somatória dos prêmios, Renata embolsou mais de R$ 3 milhões. Somados, o prêmio pelo título, o apartamento e o carro ultrapassam os R$ 3,3 milhões.

Durante o Bate-Papo BBB nesta madrugada, Renata contou o que pretende fazer com o montante conquistado no programa. A campeã disse que tem uma "ideia antiga" de investir com Eva, também bailarina e sua amiga de infância, em um projeto de uma escola de dança que "transforma a vida de meninas" de sua comunidade.

O que aconteceu

Renata venceu Guilherme e João Pedro na final. Vice-campeão, Guilherme recebeu 43,3% dos votos, e João Pedro, que completou o pódio, recebeu apenas 4,7% dos votos.

Com a vitória de Renata, as mulheres agora são as maiores campeãs do BBB. Até esta edição, havia um empate: 12 títulos para homens e 12 para mulheres. Relembre aqui quem são as campeãs de edições anteriores.