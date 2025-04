Eva e Renata choram ao se encontrarem após final do BBB 25: 'Deu certo'

Eva, 31, e Renata, 33, se reencontraram no hotel após a grande final do BBB 25.

O que aconteceu

Após Renata ser declarada a campeã desta temporada com 51,90% dos votos, as melhores amigas celebraram juntas. Depois do programa ao vivo, as duas se emocionaram ao se reencontrarem no quarto de hotel.

No momento registrado pela equipe da dupla, as cearenses se abraçam, choram, pulam e comemoram. "Deu certo, milionária!", celebrou Renata.