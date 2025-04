Renata admite erro em confusão sobre 'velha sonsa': 'Super ruim'

Renata, que venceu o BBB 25 (Globo) ontem, assistiu à "confusão do velha sonsa" na manhã de hoje.

O que aconteceu

Em entrevista ao Mais Você (Globo), Renata assistiu ao momento em que recebeu a informação de que Vinícius teria chamado Vilma de "velha sonsa". A informação foi passada por uma fã durante a Vitrine do seu Fifi.

A campeã também assistiu ao VAR da fala de Vinícius, que na ocasião se referia a Diogo Almeida —e não à Vilma, como havia dito a fã.

Ele tava falando do Diogo. Mas, de qualquer forma, acho um comentário super ruim Renata

Renata também disse que a Vitrine foi "muito importante" para ganhar força no jogo. "Primeiro fiquei desesperada (…) Não sabia para onde eu ia", relembra. "A mãe de Eva a acalmou comecei a absorver aquela enxurrada de informações e tentei filtrar o que era conveniente (…) Tentei não soltar informações que não tinham necessidade ali".

