Renata é surpreendida com videochamada de Maike: 'Não tenho pressa'

Renata, que venceu o BBB 25 (Globo) ontem, foi surpreendida durante uma entrevista ao Mais Você por uma videochamada de Maike.

O que aconteceu

Para Ana Maria, Renata confessou que "tinha um pé atras" com Maike no início, por conta do "jogo duplo" do brother. Depois da Vitrine, ela percebeu uma "certa maturidade" no brother para compartilhar informações de jogo com ele. "Começou a dar uma abertura maior para que a gente se conhecesse mais", lembra. "Vi que ele jogava com a gente".

Ela conta que ficou "muito abalada emocionalmente" após a eliminação de Eva, e Maike a ajudou. "Ele foi uma pessoa com quem dividi muito e acabei cedendo em algum momento", disse. "Eu já sabia, não foi novidade".

Em seguida, Renata foi pega de surpresa com a entrada de Maike ao vivo, através de uma videochamada. O brother disse que Renata foi a melhor jogadora do BBB, além de ser "um ser humano incrível, nobre, doce e leal".

Ele aproveitou o momento para pedir desculpas à sister pelo episódio em que mordeu o braço e puxou seu cabelo.

Renata disse que "ainda não teve a oportunidade" de falar com o brother fora da casa, mas pretende fazer isso. "Nem dormi ainda", conta.

Aqui fora a gente vai ter muita oportunidade para conversar com calma, sem preocupações de jogo e outras demandas psicológicas (...) Eu tinha fala para ele que essa é um pauta na minha vida que gosto de ter cautela e não tenho pressa. Aqui fora a gente conversa disso com calma Renata

Maike concluiu parabenizando a sister e dizendo que ela o encantou. "Tô te esperando pra gente conversar", disse.

