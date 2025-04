Como Renata pretende gastar o prêmio do 'BBB 25'? Assista

A vencedora da última edição do BBB, Renata, levou para casa R$ 2,72 milhões na noite desta terça, 22. Após a final do programa, ela participou do Bate-Papo BBB, em que revelou mais sobre o destino do montante ganho.

Perguntada por Gil do Vigor se pretendia dividir o prêmio com Eva, sua dupla, ela respondeu: "Vamos fazer alguma coisa juntas. A gente tem muitos projetos juntas. Inclusive, uma das coisas que a gente sempre quis, independentemente se eu ia ser milionária ou não, era ajudar o projeto do qual a gente veio".

"A gente sabe como é difícil", completou, sobre a dificuldade de investimento em projetos sociais de dança como o que participou. "Eu quero muito que outras meninas experimentem isso e vivenciem isso."

Por fim, falou novamente sobre a amiga: "Eu tenho muitos sonhos com a Eva. A gente vai sonhar muita coisa juntas, e esse dinheiro vai fazer parte." A sister não revelou se possuía outros planos para o prêmio.

Confira aqui

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais