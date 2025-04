Bella Ramsey, de 'The Last of Us' desativou redes sociais por hate online

Bella, Ramsey, 21, protagonista de "The Last of Us" (Max) decidiu desativar suas redes sociais em razão das críticas e comparações com o jogo.

O que aconteceu

A artista disse que a produção da segunda temporada aconteceu em "um ano muito difícil de muitas maneiras". "The Last of Us 2" se passa cinco anos após os eventos da primeira temporada e, no jogo, a personagem Ellie passa por grande mudança física.

Bella revela que ficou "obcecada" pela aparência da personagem e passou por treinamento físico intensivo, como boxe, jiu-jitsu e musculação. "Eu fiquei bastante obcecada pela aparência da Ellie no jogo, pela sua estatura física e, para ser mais específica, pela definição muscular dos seus braços. E eu não era assim. Meu tipo de corpo não é assim", conta em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Conversei muito sobre isso com o Craig [produtor da série], e ele nunca impôs essa expectativa a mim [...] Foi um desafio, para mim, me livrar da culpa por não parecer gerada por computador. Bella Ramsey

A atriz decidiu desativar as redes sociais há alguns meses — a cobrança por uma transformação de Ellie também acontece online, por parte dos fãs do jogo e da série. "Se eu simplesmente evitar o Twitter e o Reddit, o que estou fazendo agora, então está tudo perfeitamente bem."

Diagnóstico de autismo

Bella foi diagnosticada com autismo enquanto gravava a primeira temporada. Ela pôde entender porque tinha dificuldade em algumas situações e disse que o diagnóstico permitiu que ela lidasse melhor com si mesma, "por não ser capaz de realizar as tarefas fáceis do dia a dia que todos os outros parecem conseguir fazer", contou à Vogue britânica.

A hipersensibilidade é um dos sintomas do autismo, e parte da segunda temporada da série se passa em ambientes extremos. "Ter que usar a capa de chuva por baixo do meu traje foi absolutamente horrível. Eu tinha que fazer pouco caso disso no set, porque senão eu enlouquecia. A gente dizia: 'Ah, estou pirando'. Eu tinha que tentar fingir que não estava acontecendo e me distrair, mas às vezes eu literalmente arrancava minha capa de chuva na hora do almoço. Estar cansada também sempre amplifica meus traços autistas. Isso foi um desafio, com o passar dos meses".