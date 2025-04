Final do 'BBB 25': Leia o discurso emocionado de Tadeu Schimdt para a campeã Renata

O Big Brother Brasil 25 chegou ao fim, coroando Renata a grande campeã da edição. Na noite de terça-feira, 22, a bailarina conquistou o prêmio de R$ 2,72 milhões, com 51,90% dos votos. Guilherme foi escolhido pelo público como vice-campeão, e João Pedro ocupou o último lugar do pódio.

Ao anunciar a ganhadora do BBB 25, o apresentador Tadeu Schmidt se emocionou. Leia abaixo o discurso completo:

"Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, conheceremos o grande campeão do BBB 25. E lá se foram 100 dias... É uma vida, né? Parece que vocês entraram por aquela porta há uns dois ou três anos atrás, pelo tanto que viveram. E não entraram sós: pela primeira vez na história, os participantes entraram em duplas, o que trouxe dinâmicas de relacionamento totalmente diferentes.

Irmãos, amigos, pais e filhos, marido e mulher: foram duplas de todos os matizes e todos os cantos do Brasil. E chegam à grande final: o genro, que veio com a sogra lá de Pernambuco; o gêmeo, que veio com o inseparável irmão lá do Goiás; a amiga, que veio com a sua amiga-alma-gêmea lá do Ceará.

Nesses 100 dias, doze duplas escreveram uma história única. E escreveram com palavras que são a cara do BBB 25: régua, atravessamento, jumento, surucucu, velha sonsa, pomba suja, sarau, leão de quarto, leoa, gralha, risada, vitrine, barrado, papo reto, menino bão e berimbau.

Numa temporada repleta de disputas imprevisíveis, com votações acirradas, voto único dizendo uma coisa e voto da torcida dizendo outra - teve Paredão em que o resultado virou quando o programa já estava no ar. E aqui estamos com os nossos três finalistas: Guilherme, João Pedro e Renata.

O Guilherme já entrou no BBB pelo voto popular, e veio para acabar com essa bobagem de que relacionamento de sogra e genro tem que ser conflituoso e ruim. Como é apaixonado pela Delma! Paixão é uma marca do Guilherme, seja com as lágrimas, que rolam fáceis pelo seu rosto, seja com a ênfase que ele põe na argumentação. O Guilherme aperta os olhinhos assim e fala com a cara toda. Quem não conhece pode achar que é briga, mas ele só está caprichando na mensagem. Guilherme é o amigão que todo mundo gosta de por perto, que ninguém quer tirar do jogo. O cara que busca justiça para si e para os seus. Ele defende mesmo! E não se atrevam a mexer com a sogra. Como ele fica feliz com a felicidade da Delma, e como fica bravo se alguém fizer isso aqui com ela.

João Pedro está aqui vivendo, além de tudo que é único no Big, outra experiência inédita: ficar longe do irmão, com quem divide tudo, desde o DNA. De quem nunca se separou, desde a barriga da mãe. Mas esse moleque é ‘raçudo’. A mesma força que ele mostrou nas provas, vencendo uma atrás da outra, ele usa na vida, para superar esses momentos difíceis. Quantas vezes ficou ensaiando o que ia falar para mim na hora de indicar alguém ao Paredão. Se as palavras às vezes teimam em fugir, ele corre atrás para laçar essas danadas. João Pedro, nada não, só misericórdia mesmo. Garoto simples, humilde e cheio de vontade de aprender. Imagine a vovó vendo tudo isso? Imagine o tamanho do orgulho?

Renata, você fez tudo, absolutamente tudo o que se poderia pedir de alguém que vai para uma dinâmica como a Vitrine do Seu Fifi. Você ouviu aquela enxurrada de informações, prestou muita atenção, absorveu e voltou para a ação. Sabe aquelas caixinhas de música que você dá corda e surge uma bailarina dançando? Ali na Vitrine o público abriu a caixinha, pediu pra você dançar e te deu corda.

E a bailarina voltou com tudo. Você está acostumada a fazer isso, né? Quando não passava numa audição, Dona Eulália não passava a mão na cabeça. Não arranjava historinha para consolar a filha. A mãe dizia: Alguém treinou mais que você, treine mais. Dona Eulália é sua inspiração. Assim como hoje, a tia Renata é inspiração para tantas crianças, que olham pra essa menina que veio da comunidade do Barroso e hoje é exemplo de como lutar por uma vida melhor.

Até o BBB, seu público era só família e amigos. Agora é o Brasil. A caixinha de música nunca mais vai se fechar. Nunca mais vai faltar corda. E a bailarina vai dançar pra sempre na memória do público. E seus passos entraram pra história. Sabe por quê, Renata? Porque você é a campeã do BBB 25!"