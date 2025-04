Renata diz que ficou surpresa ao ver mãe na final: 'Não anda de elevador'

Vencedora do BBB 25 (Globo), Renata confessou que ficou surpresa ao ver sua mãe ontem na final do programa.

O que aconteceu

Em entrevista ao Mais Você (Globo), Renata contou à Ana Maria Braga que não esperava encontrar a mãe no evento da final

Eu fiquei surpresa só de ter visto ela ontem no programa nunca imaginei que ela fosse andar de avião para chegar la. Minha mãe não anda nem de elevador, ela tem medo Renata

