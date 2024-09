Davi aconselhou namorado de Raquel a não assistir à Fazenda 16: 'Ciúmes'

Raquel Brito falou sobre suas últimas interações com o namorado, Cleiton Souza, antes de entrar em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Raquel contou para alguns peões no quarto que, um dia antes de entrar no reality, seu irmão Davi brincou que "um musculoso" entraria na casa e "tentaria" ela.

Segundo a baiana, seu irmão chegou a brincar com o namorado dela, aconselhando-o a não assistir ao PlayPlus caso tivesse ciúmes. "Só não assistir, finge que não tá acontecendo", disse.

Davi teria indicado que, ao longo de um reality, chega um momento em que o participante sente vontade de "subir pelas paredes". "Você tem que vigiar muito", disse Raquel.

Raquel também brincou com o namorado, dizendo que caso visse um musculoso na casa, pegaria em seu braço. "Ele sabe que eu tenho amizade com homem, sou bem tranquila. Tenho mais amizade com homem do que com mulher, fico mais à vontade", conta.

A baiana ainda disse que, mesmo vivendo hoje "outra vida", nunca cogitou deixar o companheiro. "Foi o que eu falei pra ele: 'Eu tava contigo quando não tinha nada, e agora que Deus abriu uma porta escancarada, eu não tenho que te largar'. Eu gosto muito dele, e ele tem muitos defeitos, como qualquer homem. Eu disse pra minha assessora 'se ele fizer alguma coisa, pode bater nele'. Eu não quero estar com minha cabeça preocupada com homem lá fora."

Yuri concordou e disse que "é muito feio" e ruim para as mulheres quando participantes de reality traem. "O cara que se controle, vai tomar no c*", disse.

Raquel concordou. "A gente brincar é uma coisa, mas ficar de chamego é diferente", disse. "Não tem como esconder nada aqui".

A irmã de Davi também falou sobre sua preparação para entrar em A Fazenda, após "apanhar" com Davi no BBB. "Depois de tanto apanhar, eu falei 'vou entrar com assessoria, um bom jurídico e um bom suporte'. Quando eu sair daqui, nenhum dos meus familiares vem, quem vem são meus assessores."

A baiana lembra que, quando seu irmão ficou famoso, foi bombardeada de comentários recomendando cirurgias plásticas para ela, mas também viveu "coisas que nunca imaginou". "Quando ele se tornou milionário, eu passei mal e não acreditei. Eu sou grata tanto a esse homem na minha vida. Minha mãe não tinha dinheiro pra ter um mercado de merendas", diz. "Eu digo ao Davi: 'Para pra pensar em como o dinheiro mudou nossa vida'. Meu irmão olha pra um terreno e fala 'quero comprar aquele terreno' e compra (...) Minha mãe não tinha nem saneamento básico."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 58477 votos 0,18% Babi Muniz 29,27% Camila Moura 4,32% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,36% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,78% Gilson de Oliveira 1,93% Gui Vieira 0,74% Juninho Bill 1,23% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,03% Larissa Tomásia 56,43% Raquel Brito 0,12% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,17% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58477 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso