Guia Michelin volta ao Brasil e dobra o número de restaurantes 2 estrelas

O Guia Michelin voltou ao Brasil após um hiato de quatro anos e os recomendados e estrelados de São Paulo e Rio de Janeiro da edição 2024 foram revelados na noite desta segunda (20) em cerimônia no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Duas estrelas

Os restaurantes que já exibiam duas estrelas mantiveram a distinção:

D.O.M

Oro

Oteque

Entre os novos ganhadores duas estrelas estão:

TUJU

Evvai

Lasai

Uma estrela

Quinze restaurantes receberam uma estrela, oito mantendo a distinção este ano:

Cipriani

MEE

Huto

Jun Sakamoto

Kan Suke

Kinoshita

Maní

Picci

San Omakase Room

Entre os novos vencedores estão:

Fame Osteria

Kazuo

Kuro

Murakami

Oizumi Sushi

Tangará Jean-Georges

Estrela Verde

Três restaurantes foram reconhecidos por suas práticas sustentáveis:

TUJU

A Casa do Porco

Corrutela

Prêmios especiais e Bib Gourmand

O evento também revelou os selecionados na categoria Bib Gourmand, que reconhece "restaurantes de boa qualidade e bom preço", entre 37 mantidos na lista e 12 novos: dois estão localizados no Rio de Janeiro — Brota e Sult — enquanto todos os outros estão em São Paulo: A Baianeira - MASP, Capim Santo, Cora, Cuia, Feriae, Kotori, Mocotó Vila Leopoldina, Nomo, Più Higienópolis e Shihoma Pasta Fresca.

Inaugurado em setembro de 2023, o TUJU, em São Paulo, de Ivan Ralston, foi escolhido o melhor novo restaurante aberto no último ano.

Também foi escolhido Maira Freire, como a sommelière do ano. No restaurante Lasai, ela é responsável pela adega de vinhos. No seu dia a dia, ela interage com os clientes e explica de forma didática as características dos vinhos, muitos naturais e biodinâmicos, bem como todos os detalhes que leva em conta na hora de selecioná-los.

Recomendados

Entre os recomendados foram 44 se permaneceram entre as escolhas dos inspetores e mais 38 restaurantes foram adicionados à lista.

A nova seleção está disponível tanto no site, quanto no aplicativo do Guia.