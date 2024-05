Roque aparece em nova foto após sangramento intracraniano

Roque, 87, segue internado no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, após ter um sangramento intracraniano.

O que aconteceu

Maísa Alves, assessora de imprensa do SBT, publicou uma foto do assistente de palco do Programa Silvio Santos nas redes sociais.

Na noite de hoje, ele apareceu sentado em uma cama hospitalar.

Maísa afirmou que Roque "está bem" e que a imagem foi feita há alguns minutos pela esposa dele, Janilda Nogueira.

De acordo com o último boletim médico, ele continua estável e sem danos neurológicos.

Nota: "Declaro para os devidos fins, que o Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de sincope (desmaio) no dia 18/05/24", diz o boletim médico de Roque. "No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica".

No último sábado, 18, Roque se sentiu mal, durante e desmaiou durante um almoço em família em um restaurante.

Ao ser levado ao hospital, foi detectado um sangramento intracraniano, na parte frontal da cabeça.