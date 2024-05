'Renascer': Dona Patroa incentiva Joana a ir em encontro sexual com Egídio

No capítulo de terça-feira (21), da novela "Renascer" (Globo), Dona Patroa (Camila Morgado) incentiva Joana (Alice Carvalho) a ir ao encontro sexual com Egídio (Vladimir Brichta).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após receber uma oferta do vilão para transar com ele por dinheiro, Joaninha vai contar tudo para Iolanda. "Então me diga, Joana... anda!", diz a mulher curiosa.

Ao ficar sabendo de tudo, a esposa de Egídio não culpa a empregada. "Não tenho nada o que lhe perdoar... eu lhe agradeço de você ter me contado isso. E não se avexe, não, que eu sei que você não tem culpa nenhuma nessa história...", afirma.

Iolanda incentiva Joana a ir até o encontro, mas as duas bolam um plano. "A primeira coisa que você vai fazer é exigir o dinheiro antes. Porque eu duvido muito que ele lhe pague um tostão furado depois!", fala a mãe de Sandra (Giulia Buscacio).

Dona Patroa diz para a amiga que Tião (Irandhir Santo) precisa fazer parte do plano. "Mas ele morre se souber de uma coisa dessas!", afirma Joaninha. "Se ele não souber, estará tudo perdido!", explica a mulher.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.