Após investida, Rafael quebra as pernas de Cristina com revelação

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira (21), Olívia, furiosa, parte para cima de Kátia, mas é contida por Vitório. Raul garante a Olívia que não tem nada com Kátia, mas ela não lhe dá ouvidos.

Cristina percebe que seu plano deu certo e fica satisfeita. Rafael vê Serena e Hélio juntos e fica enciumado. Cristina tenta se aproximar de Rafael, mas é interrompida por Felipe.

Olívia exige que Raul saia de casa. Vitório conta para Elias que viu Kátia se encontrando com Raul no clube. Dalila ouve e desmaia. Rafael vê Serena tomando banho de rio.

Dalila pergunta a Raul o que ele estava fazendo com Kátia. Rafael pergunta a Elias como pode saber se Serena é mesmo Luna. Elias aconselha Rafael a reviver com Serena uma situação que viveu com Luna e esperar por algum sinal.

Rafael diz a Cristina que tentará descobrir se Luna realmente voltou ou se é com ela que ele deve ficar. Dalila se consulta com Eduardo, que confirma que ela está grávida. Cristina fala para Serena que ela precisa ir embora.