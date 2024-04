Após terminar namoro, Lauren Jauregui está experimentando o poliamor

Lauren Jauregui, 27, revelou que está experimentando o poliamor após término de sua relação com a dançarina Sasha Mallory.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast 2 D*kes and a Mic, a cantora falou: "Estou meio que nesse momento de experimentar um pouco o poliamor".

Lauren continuou falando como se sente no momento em relação à sua vida amorosa: "Eu realmente não sei como vai ser, só sei que estou em um espaço agora, neste momento da minha vida, onde estou tipo, quero pertencer a mim mesmo principalmente, e então eu quero deixar espaço para quem eu encontrar, para criarmos limites entre nós, seja tipo, 'ah, não, somos apenas platônicos' ou 'há uma pequena vibração aqui, podemos explorar isso e Isso não afeta necessariamente se estou explorando algo com outra pessoa'".

Ela ainda disse que não se vê como uma pessoa monogâmica após o fim do relacionamento: "Eu me sinto muito livre agora e não sinto que essa energia monogâmica e reprimida seja realmente para mim".

A famosa finalizou falando sobre sexo: "Não me sinto em um momento de pegação. Não estou no momento de querer transar com pessoas aleatórias".

Lauren Jauregui desembarca no Brasil em breve. Ele participa do show da cantora Jessie J em São Paulo no dia 30 de abril.