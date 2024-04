'Se me xingar, vai levar processo', promete Ricardo em A Grande Conquista

Ricardo opinou sobre xingamentos com palavrões dentro de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

O conquisteiro conversou com outros participantes no quarto e afirmou que, para ele, ser xingado no reality show é motivo para processo judicial.

Ricardo: "A única coisa que eu faço repúdio aqui é desrespeitar com ofensas e moralmente. E com o calor da emoção. Humilhar a pessoa xingando com palavrão de baixo calão não é legal. Mas pode brincar e fazer a dinâmica de outra maneira".

Ricardo: "Pra mim, não tem nem dinâmica com isso. É falta de respeito mesmo. As pessoas têm que entender também que a dinâmica do jogo não é responsável. Se você me xingar, você vai levar um processo lá fora. Porque você não está me xingando só eu e você numa casa. Você está me xingando para o Brasil inteiro com palavrões de baixo calão. Isso não é legal, e isso é irresponsável. Por alguma coisa você vai responder. Isso, pra mim, é inadmissível".

