Filme de Zendaya sobre tênis "Challengers" testa laços de trio complexo

Por Danielle Broadway e Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - Quando Zendaya leu pela primeira vez o roteiro do filme esportivo romântico "Challengers", do diretor Luca Guadagnino, ela imediatamente entendeu que a jogadora de tênis que se tornaria treinadora e que seria retratada por ela não tinha remorso em relação ao seu próprio poder e à forma como o exercia.

"Também acho que ela não é imediatamente antipática, não é perfeita e não está tentando ser, e também não estamos dando desculpas para isso", disse Zendaya sobre sua personagem, Tashi Duncan.

Na pré-estreia do filme em Los Angeles, Zendaya subiu ao palco com seu vestido verde neon e pediu ao público que não julgasse os personagens do filme com muita severidade.

Para Zendaya, é importante ter personagens complexos como os do filme, mesmo que isso signifique que eles não sejam necessariamente simpáticos.

O filme se concentra em Duncan, uma ex-prodígio do tênis que se torna treinadora depois de uma lesão na perna que abalou sua carreira.

Ela treina o marido, interpretado por Mike Faist, que é um campeão de tênis que está enfrentando uma série de derrotas. Sua estratégia para ajudá-lo a vencer é um torneio surpresa contra seu ex-melhor amigo, que também é ex-namorado de Duncan.

O filme explora o vínculo muitas vezes imprevisível entre os três personagens principais e como ele se cruza com sua paixão conjunta pelo tênis profissional.

O filme da Amazon MGM Studios chega aos cinemas nesta semana.

"Todos nós somos muito rápidos em julgar os personagens", disse Josh O'Connor, que interpreta o ex-namorado de Duncan.

"Mas acho que, no final das contas, os três têm essa situação muito complicada em que todos se amam", afirmou O'Connor.

À medida que Zendaya e seus pares de elenco se aprofundavam em seus personagens e criavam química ao longo de 12 semanas, eles começaram a entender melhor a psicologia dos jogadores de tênis.

"Parece incrivelmente solitário, e é só você lá", disse Zendaya. "Quero dizer, há alguém do seu lado, mas na verdade você se sente muito isolado, sozinho, e é preciso muita força mental para manter o foco e há tantas pessoas observando você e cada ponto é muito importante."

Zendaya trabalhou para aprender mais sobre o esporte durante as filmagens, recebendo um elogio da estrela do tênis Serena Williams.