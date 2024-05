Nicolas Prattes ganha declaração de Sato: 'A vida nos presenteia com tanto'

Ainda durante as comemorações do aniversário de Nicolas Prattes, Sabrina Sato capricha na declaração ao namorado.

O que aconteceu

A apresentadora postou uma sequência de fotos ao lado do amado. "Quando a gente menos espera, a vida nos presenteia com tanto! E você encara a vida com muito respeito e otimismo, seja nas dores ou nas delícias. E isso também me motiva e me faz viver algo novo e único, quase um sonho... Você é leve, faz tudo parecer descomplicado. Ao mesmo tempo que é extremamente dedicado e cuidadoso em tudo que se propõe a fazer", destaca.

No trabalho, nas relações, nas trocas de amor... Em tão pouco tempo, nós já vivemos muito e passamos por algumas provas: um carnaval emocionante, uma viagem cheia de aventuras em família, uma viagem romântica a dois (quase um milagre pra mim). Você acordando todos os dias às 4h da manhã para correr, nossa intimidade rodeada pela minha família, equipe e amigos , brinca.

Para concluir, Sabrina Sato lista seus votos de aniversário para Prattes: "Desejo que realize todos os seus sonhos e saiba que estou aqui com você pra tornar tudo possível! Obrigada por tantos momentos felizes juntos. E é só o comecinho. Te amo".