'Madoninho': Fã já subiu em palco do show da Madonna e foi a 19 shows dela

Conhecido como Madoninho por causa do amor por Madonna, José William, de Recife (PE), não mede esforços para homenagear a cantora americana. Ele, que é fã da artista desde criança, está prestes a assistir ao 20° show da Rainha do Pop neste sábado nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas antes disso já viveu muita coisa com sua ídola.

O que ele disse

O carioca foi o primeiro brasileiro a subir no palco e dançar com a artista em um show na Itália, em 2015. Além disso, ele já assistiu a 19 shows dela entre turnês no Brasil e na Europa, tem um bar em homenagem à artista em sua cidade e as mesmas tatuagens dela —mas no lugar do nome dos filhos dela, ele tem o nome da mãe e da vó.

O Madoninho House, localizado no bairro Casa Amarela, em Recife, é uma espécie de museu da paixão de José William por Madonna. Com decoração em referência à carreira da artista e feita por uma coleção do empreendedor, o pub foi inaugurado no aniversário de 60 anos de Madonna, em 2018.

O local ainda expõe o look de freira usado por ele no show icônico em que subiu ao palco. A roupa fica exposta no bar para todos verem e só foi retirado para ser vestido novamente hoje no encerramento da The Celebration Tour no Rio. "Foi um presente que eu dei a ela", explicou.

Sou fã da Madonna desde criança. A minha mãe era fã da Madonna, me fez fã da Madonna e eu fiz a minha vó, que tem 93 anos, fã da Madonna. Até hoje eu sou o primeiro fã brasileiro a dançar com ela. Pabllo Vittar vai quebrar o meu recorde hoje, mas eu fui o primeiro.

Madoninho, a Splash

O microempreendedor relembra com admiração o momento em que esteve ao lado de Madonna há quase 10 anos. "Na Itália ela me chamou pra subir com ela. Ela pediu pra eu dançar, eu sambei, agradeci, ela perguntou meu nome e disse que eu sou brasileiro."

Reconhecido pelos fãs da cantora, compositora, produtora musical, atriz, escritora, dançarina e empresária americana, José William conta que conseguiu participar até da turnê The Celebration Tour na Europa justamente por conta dessa ligação com a cantora. "Tudo que eu consegui até hoje é porque as pessoas gostam de mim."

Madonna é minha vida, minha professora. Ela me ensinou a me expressar, a amar a mim mesmo. Foi ela a trilha sonora de toda a minha vida, de toda a minha luta. Ela me fez aceitar a minha homossexualidade e todas as adversidades da vida.

Madoninho, a Splash

Sortudo por já ter ficado pertinho da dona da noite, Madoninho destacou que, entre as mais de 1,5 milhão de pessoas esperadas para o megashow deste sábado, ele é um felizardo. "O sonho dessas pessoas é estar com a Madonna como eu estive. Não só perto como dançar com ela no palco. Então, eu represento a possibilidade do impossível se tornar possível", pontuou José William.