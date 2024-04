Ed Gama sobre entrevistas do BBB 24: 'Queriam que eu destruísse eliminados'

Ed Gama comentou a expectativa do público para o seu trabalho entrevistando os eliminados do BBB 24 (Globo) no Bate-Papo BBB.

Em sua participação como convidado do Central Splash de hoje (25), o apresentador elogiou os participantes. "O BBB 24 foi um grande sucesso por causa do elenco, os personagens eram muito bons. Então não faz sentido, na minha cabeça, escolher alguém como favorito se todos são incríveis. Poder encontrar com essa galera logo quando eles saíam e ser o portador de grandes fofocas, pra mim, foi muito legal. Eu me diverti muito".

Ed comentou sobre o papel que desenvolve com a primeira entrevista do eliminado. "O BBB é pra gente se divertir. Eu não poderia encontrar a Beatriz sem colocar uma banana na cabeça. Eu não poderia encontrar a Fernanda e não dizer pra ela que ela era a 'loba'. Acho que essa era a função da gente no Bate-Papo BBB".

Ele ainda citou as cobranças e as críticas do público pela maneira que conduzia as entrevistas. "Eu senti como se eu fosse um participante do BBB também. Porque, quando chegava a Fernanda lá [no Bate-papo BBB], a torcida que era contra os Gnomos esperava que eu destruísse ela naquele momento. Esperava que eu usasse de um vocabulário que ela poderia ter e que eles criticavam, mas que eles queriam que eu usasse contra ela".

"Só que eu enxergava a grande personagem que ela era. Então eu não achava que seria o momento de fazer aquilo. E aí, quando terminava a entrevista, eu tinha a torcida toda contrária falando 'o Ed passou pano para falas absurdas'. Mas eu acho que eu não estava no lugar de ser o julgador das atitudes da pessoa que acabou de sair. É mais um momento de passar informações do que julgar atitudes. Até porque eu acho que várias atitudes dessas que as pessoas questionam aqui fora são, na verdade, atitudes que fazem o jogo se movimentar. E eu sou contrário a julgar atitudes que nos geram entretenimento".