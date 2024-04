Criador de série mais assistida da Netflix se irrita: 'Parem de especular'

O roteirista, protagonista e criador de "Bebê Rena", Richard Gadd, pediu aos fãs que parem de especular sobre as identidades reais de alguns dos personagens da minissérie mais assistida da Netflix.

Por favor, não especule sobre quem as são as pessoas reais retratadas. Esse não é o objetivo da nossa série. Com muito amor, Richard.

Richard Gadd, no Instagram

A série Netflix retrata a história real de uma stalker e de um abusador que o assediou há quase uma década. Os fãs têm especulado sobre a identidade da stalker, bem como a do roteirista de TV retratado na série estuprando o personagem de Gadd, Donny.

Gadd disse que pessoas próximas a ele estavam "sendo injustamente alvos de especulações". Algumas pessoas notificaram a polícia depois que espectadores as associaram aos personagens. O criador evitou identificação, inclusive usando pseudônimos para os nomes de seus personagens. Ele é embaixador da We Are Survivors, instituição de caridade dedicada a ajudar sobreviventes do sexo masculino de abuso sexual.

Em "Bebê Rena" o personagem Darrien agride sexualmente Donny repetidamente, além de fornecer drogas. Ele é interpretado pelo ator Tom Goodman-Hill.

A identidade de Martha, que persegue Donny durante vários meses antes de ele denunciá-la à polícia, também é especulada. Os dois se conhecem quando ela visita o bar no qual Donny trabalha em Camden (Londres). Ele fica com pena de ela não ter dinheiro. Martha fica obcecada por ele e começa a mandar inúmeros emails, além de aparecer em sua casa. Ela se refere a Donny como "bebê rena". Ela é vivida por Jessica Gunning.

"Bebê Rena" começou como um show solo no qual Gadd apresentou no Festival Fringe de Edimburgo, em 2019. Depois, ele foi transferido para o West End de Londres e ganhou o prêmio Olivier.