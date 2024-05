A Grande Conquista: Hadad diz querer 'agir diferente' de Power Couple

Hadad relembrou como foi a sua participação no Power Couple 6 em papo com MC Mari em A Grande Conquista 2 (Record). Na conversa, reforçou que queria agir de forma diferente

O que aconteceu

O empresário começou: "Quando decidi entrar aqui, meu maior desafio não era gerar conteúdo, não era criar estratégias. Era eu trabalhar a minha mente para que conseguisse ser um pouco mais frio para não criar expectativas, porque sei a dificuldade que passei no Power. Nós éramos o casal que transitava nos dois grupos, tinha embate, mas transitava".

Ele comparou os programas e reforçou sua vontade de agir de forma diferente: "Quando tinha uma dinâmica que tinha que botar um adjetivo, ficava desesperado. Não sabia como falar, levava para um lado positivo. E aqui não, aqui quero fazer diferente. Só que, nessa primeira fase, é uma fase de sobrevivência".

