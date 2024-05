Grávida, Miss Brasil 2008 está desaparecida há três dias após chuvas no RS

A Miss Brasil 2008, Natalya Anderle, está desaparecida há três dias após os temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Amigos e marido buscam informações sobre a modelo, que está grávida.

O que aconteceu

Natálya Anderle está sem contato com familiares e amigos desde que foi visitar a família em Encantado (RS). Ela não estava com o marido, o americano Eric Thornton, que está nos EUA.

A Miss Brasil 2008 está grávida de sete meses. A casa da família dela fica no interior de Encantado, informa amigos, e a água já estava no primeiro piso da residência.

"Estamos tentando contato há três dias", disse à Splash Bruna Felisberto, amiga de Natalya que está em Porto Alegre. Ela publicou nas redes sociais um pedido de apelo para informações da modelo.

Ela mora nos EUA e veio para Roca Sales e Encantado [cidades gaúchas] para visitar a família e ter o filho aqui no Brasil. Desde essas chuvas o marido tem se comunicado com eles e há três dias atrás foi a última vez que ele conseguiu contato. Bruna Felisberto, Miss RS 2009 e amiga de Natalya

Post nas redes sociais feito por Bruna Felisberto, amiga da Miss Brasil 2008 Imagem: Reprodução/ Instagram

Natalya e a família já tinham tentado deixar a cidade: "A ponte, acho que estava inundada ou tinha sido destruída, estava interditada, eles não conseguiram sair da cidade. Voltaram para a fazenda, que estava alagada e tinham morrido os animais inclusive. Já tinha entrado água no primeiro andar da casa. Eles estavam isolados no segundo andar".

A última comunicação foi feita na terça-feira (30). Natalya está com os pais e o irmão: "Eles estavam coletando água da chuva por não ter mais água potável".

A cidade está toda destruída, casas soterradas, desabamentos. A fazenda fica próxima a uma das vertentes do rio, um lugar que enche bastante. A gente tá tentando resgate de barco, helicóptero, mas ninguém consegue contato com ninguém. Bruna Felisberto, Miss RS 2009 e amiga de Natálya

Miss Brasil 2008, Natália Anderle, do Rio Grande do Sul Imagem: Flávio Florido/UOL

Chuvas no Sul

As fortes chuvas que causaram estragos no Rio Grande do Sul nos últimos dias chegaram aos municípios de Santa Catarina. O governo federal adiou o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), que seria realizado no próximo domingo (5).

A recomendação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, à tarde, foi de "evacuação imediata" de parte do centro histórico da capital. Caso o nível do Guaíba ultrapasse seis metros, a região inundaria rapidamente, informou o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. Às 18h desta sexta-feira, o nível estava em 4,69 metros.

Há pelo menos 68 pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul e centenas de ilhadas em ambos os estados. "É o pior desastre já registrado na história do estado", disse o governador Eduardo Leite (PSDB). Segundo ele, algumas regiões receberam mais de 800 milímetros de chuva.