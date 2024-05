Prima de MC Binn diz que vive affair com Lucas Buda: 'Encontro de almas'

A prima de MC Binn Nina Capelly, também cantora de funk, contou que vive um affair com Lucas Henrique, conhecido como Buda, ex-BBB e colega de confinamento do funkeiro.

O que aconteceu

Após a separação de Camila Moura, o ex-BBB fez a fila andar e está conhecendo a prima do funkeiro, segundo Nina, que deu uma entrevista à Quem. "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando", disse.

Nina contou que os dois estão juntos há duas semanas e se conheceram por meio da empresária da funkeira. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", afirmou ela.

O casal se vê em encontros em São Paulo e escondia a relação até mesmo de Binn, que questionou o carioca sobre o affair. "A gente estava [ficando] escondido. Fiz um vídeo e mandei para uma amiga e, de repente, eu acordei com essa notícia no Brasil inteiro. O Binn não está brincando, ele realmente não sabia", garantiu Nina.

Ela afirmou que considera Buda um ficante fixo. "Eu, particularmente, só estou ficando com ele. E ele me disse que só está ficando comigo".

Buda descobriu que estava separado de Camila quando deixou o BBB 24. A professora decidiu terminar o casamento com o capoeirista em razão da aproximação dele com Pitel na casa mais vigiada do Brasil. Nesta semana, ele falou que tem esperança de uma volta com ela.