Ex acusa Luciano Camargo de ignorar nascimento de neta, após expulsar filho

Cléo Loyola, mãe de Wesley Camargo, primogênito de Luciano Camargo, acusou o sertanejo de ignorar o nascimento da segunda neta, Maitê, por ser brigado com o filho.

O que aconteceu

Luciano Camargo ignora a neta recém-nascida e também Maria Luiza, 11, a primeira filha de Wesley, desde que expulsou o primogênito de sua casa, segundo Cléo. "O Luciano não só ignorou como ignora, não só a nossa nova neta, mas a Maria Luiza. Já tem cinco anos que ele não fala com a neta. Ele ignora as duas netas e o próprio filho. Na época que meu filho foi morar com ele, o genitor dele o expulsou de lá. Muito triste, mas ninguém vai daqui sem colher o que planta".

Cléo disse que até Zezé di Camargo foi visitar a sobrinha, ao contrário do avô. "Se o Zezé foi lá e ele [Wesley] recebeu, não posso fazer nada. Essa família é a família dele e todos eles se merecem".

Wesley e Luciano não se falam há 10 anos. A relação entre o sertanejo e o filho começou após a ruir após Wesley ser preso acusado de agredir a tia e a prima. Em 2017, o cantor voltou a se desentender com o herdeiro, após ele ofender o irmão da esposa do cantor, Flávia Camargo.

Wesley anunciou o nascimento de sua segunda filha, Maitê, nas redes sociais. A recém-nascida e Maria Luiza são frutos de seu relacionamento com Thais Fraga.

Até o momento, Luciano Camargo não se manifestou sobre o nascimento da neta. Splash não conseguiu contato com o cantor para pedir um posicionamento sobre as críticas feitas por sua ex-esposa. O espaço segue aberto para manifestação.