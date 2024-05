Com Pabllo Vittar, Madonna balança bandeira do Brasil em ensaio e agita fãs

De Splash, no Rio, e Colaboração para Splash, no Rio

Em segunda noite de ensaios, Madonna agitou fãs ao aparecer com Pabllo Vittar e balançar bandeira do Brasil.

O que aconteceu

Madonna arrancou gritos do público que acompanha ensaio na noite desta sexta-feira. Mais uma vez, a rainha do pop aparece com o rosto cobertura por uma máscara.

E alguns momentos, ela interagiu e pediu para que os fãs cantassem junto. Uma multidão se aglomera atrás do muro que separa palco e público.