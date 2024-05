Bianca Rinaldi diz que desistiu de ginástica olímpica após abuso moral

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz Bianca Rinaldi conta que episódio de assédio moral com um treinador foi o estopim para que ela desistisse da carreira na ginástica olímpica.

"Comecei com seis anos de idade, fiz até os 12 e amo. Sou alucinada", ela diz. "Eu saí por abuso moral. Nós tivemos um professor que era mais rígido. Ele era super grosso, puxava cabelo"

Comigo o que aconteceu é que eu caí, chorei, fui pro ambulatório. Quando eu voltei, eu não conseguia subir direito porque eu trinquei o osso da bacia. Ele me colocou de castigo.

Bianca Rinaldi

Bianca Rinaldi diz como lidou com conservadorismo da Record: 'Resolver sem fazer escândalo'

Bianca Rinaldi diz como enfrentou onda conservadora da Record TV. "Hoje a gente pensa mais nisso, né? Antes não. Eu estava focada com meu trabalho. Não concordo com a maneira [da emissora], foi uma das coisas que em certo momento me fez ver que o cuidado com a dramaturgia não era mais o mesmo. Isso foi me chamando atenção, me incomodando."

Bianca Rinaldi fala de polêmica sobre papel em novela de Aguinaldo Silva: 'Não tinha saído da Record'

Bianca Rinaldi esclarece os boatos de que havia pedido um papel para o dramaturgo Aguinaldo Silva. "Nessa época, eu tinha um bom relacionamento com alguns autores, e estava tudo culminando pra fazer a novela do Aguinaldo. Teve um evento, que ele me convidou, eu abaixei pra falar com ele e pronto [surgiram os boatos]. Isso me causou problemas porque eu ainda não tinha saído da Record."

Bianca Rinaldi fala da relação com Marlene Mattos: 'Momentos de humilhação relacionados ao peso'

A atriz, que foi paquita da Xuxa, conta bastidores da sua relação com Marlene Mattos. "Pessoalmente, tive broncas, claro que tive, todo mundo teve. Momentos de humilhação tive alguns relacionados ao peso. Ela sempre expunha, ela não chegava no particular pra falar. Foram momentos difíceis."

Bianca Rinaldi abre o jogo sobre relação com Xuxa: 'Sempre defendeu muito a gente'

A atriz também fala da sua relação com Xuxa durante o tempo de paquita. "Muito aprendizado. Tudo muito novidade pra mim, uma escola. A Xuxa sempre defendia muito a gente. Dizia: 'Bianca, o que você precisar eu tô aqui. Você é linda, tem muito talento'. Ela sempre se colocou muito à disposição. A gente aprendia muito com ela."

