'Tríplice derrota': Ju Nogueira ironiza Baronesa e chama Kaio de 'banana'

Ju Nogueira lembrou na madrugada de hoje (17) as derrotas de Baronesa após sua eliminação em A Grande Conquista 2 (Record) e comentou sobre outros Conquisteiros.

O que aconteceu

Após sua eliminação, Baronesa foi entrevistada por Ju Nogueira e Lucas Selfie para o Grand React (Record).

Ju disse que a internet estava cunhando o momento de "tríplice coroa da derrota" e perguntou à Baronesa se sentia algum tipo de "fracasso". O termo é uma referência ao fato de Baronesa ter sido eliminada no Power Couple, não subir ao grupo paiol na Fazenda 14 e, agora, ser a primeira eliminada da Mansão de A Grande Conquista 2.

Baronesa negou e disse que "o jogo é assim". "Me sinto vitoriosa, porque passei 18 dias na Vila, passei por momentos de perrengue, fui para o julgamento do publico, voltei de duas Zonas de Risco", disse. "Meu coração está em paz. Quem gosta de mim vai continuar gostando, e quem não gosta eu não posso fazer nada".

Além da entrevista, Ju criticou Kaio enquanto o analisava no programa. "Acho ele meio banana", opinou, acrescentando que não o vê como um jogador "manipulador".

