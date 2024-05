Kindle em promoção: confira modelos com até R$ 315 de desconto

Do Guia de Compras do UOL

Kindle Oasis com tela de 7 polegadas com R$ 314,90 de desconto à vista. Kindle 11ª geração custando R$ 449. Essas são algumas das promoções que a Amazon oferece nesta sexta-feira (17), durante o seu evento de descontos em livros Book Friday, que termina na segunda (20).

O Guia de Compras UOL destaca a seguir modelos dos leitores de livros digitais da marca que estão com bons preços hoje. Assinantes do serviço de assinatura Prime conseguem ainda mais R$ 40 de desconto em algumas das compras.

Lançada em 2022, a 11ª geração do Kindle trouxe novidades em relação à anterior:

resolução de 300 ppi (pixels por polegada): textos e imagens mais nítidos (a 10ª geração tinha 167 ppi)

(pixels por polegada): textos e imagens mais nítidos (a 10ª geração tinha 167 ppi) dobro de armazenamento : subiu de 8 GB para 16 GB, permitindo baixar mais e-books no equipamento

: subiu de 8 GB para 16 GB, permitindo baixar mais e-books no equipamento bateria maior : dura por até seis semanas de uso

: dura por até seis semanas de uso mais leve

conector USB-C

tela de 6 polegadas (15,24 cm), alimentada por quatro LEDs embutidos

O Kindle 11ª geração é uma opção interessante para quem quer comprar seu primeiro leitor digital ou presentear alguém que gosta de ler. Seu custo-benefício, que já é um dos melhores do mercado.

O Kindle Paperwhite é considerado um intermediário entre os leitores de livros da Amazon. Entre seus diferenciais em relação ao Kindle 11ª geração estão: certificação IPX8 (resiste a água doce por até 60 minutos e dois metros de profundidade), ajuste de temperatura de luz (mais quente ou fria), 17 LEDs embutidos, tela de 6,8 polegadas (17,27 cm) e 16 GB de armazenamento.

Já o Kindle Paperwhite Signature Edition tem ainda mais espaço para guardar livros (32 GB), além de iluminação autoajustável de acordo com a luz do ambiente, carregamento sem fio e também é à prova d'água, com tela de 6,8 polegadas com 17 LEDs.

O Kindle Oasis é o mais avançado (e caro) que a Amazon vende no Brasil. Ele tem tela de 7 polegadas (17,78 cm) e um design diferente, com uma área lateral com botões, para troca de páginas, o que permite a leitura com uma só mão. Possui ainda mais LEDs na tela: 25.

Por que investir num Kindle?

O grande diferencial do Kindle é que ele é dedicado à leitura. É mais confortável ler nele do que, por exemplo, em um tablet comum. O brilho e textura da tela foram desenvolvidos para simular a experiência de um livro físico.

Isso é possível pela tecnologia chamada e-ink, que simula a maneira como a tinta é impressa no papel, usando eletricidade para exibir partículas brancas e pretas na tela. Aliás, o Kindle é em preto e branco, embora possa mostrar imagens e ilustrações dos livros.

Outro ponto interessante é que, quando você compra um e-book na Amazon, já o recebe quase instantaneamente no dispositivo para começar a ler —e com diversas opções de idiomas. É possível ajustar o tamanho das letras, a fonte e o espaçamento de linhas, para se adaptar melhor a seus hábitos.

Com um leitor de e-books, você vai economizar espaço e ter uma biblioteca na palma da sua mão.

Capinhas, vendidas separadamente, ajudam a proteger o dispositivo, além de customizar sua aparência.

Livros sem limites

A Amazon possui um serviço de assinatura de livros chamado Kindle unlimited que oferece mais de um milhão de títulos sem gastos a mais, segundo a empresa.

O valor está com desconto: de R$ 59,70 por R$ 1,99 por três meses. Depois do prazo, o valor passa a ser R$ 19,90.

*Com informações publicadas em 23 de novembro de 2023.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.