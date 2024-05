Mangá de 'My Hero Academia' deve acabar em breve

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes, que está perto da marca de um milhão de inscritos.

"My Hero Academia" está oficialmente chegando no final. Foi divulgado no próprio perfil oficial da série que o término da obra está logo ali virando a esquina. De acordo com informações que vazaram sobre o conteúdo do capítulo mais recente, em poucas semanas teremos a conclusão das aventuras de Deku, Bakugo, Todoroki e demais nos quadrinhos. Já o anime deve levar um pouco mais de tempo.

Além de "My Hero Academia", outro mangá que está rumando para um desfecho é "Jujutsu Kaisen". Atualmente nos quadrinhos os fãs acompanham a luta final, e no capítulo mais recente acontece uma reviravolta com o suposto retorno de um personagem muito querido que havia falecido há alguns capítulos. Como é normal em "Jujutsu Kaisen", qualquer coisa pode acontecer.

"Haikyu!!" terá uma nova versão publicada no serviço Jump TOON. A nova plataforma é uma ideia da Shueisha para competir com os apps de quadrinhos sul-coreanos, que trazem histórias coloridas e com rolamento vertical. Segundo as informações, os capítulos de "Haikyuu!!" ganharão cor e esse novo formato de leitura.

Segundo a Dengeki Online, tem um anime de "Free Fire" a caminho. O jogo é um sucesso em mercados como Brasil e Ásia, e terá supervisão da Garena, empresa responsável pelo game.

Encontro de "Wonderful Precure" e "Crayon Shin-chan" Imagem: Reprodução/Toei Animation/Shin-Ei Animation

Um crossover inesperado acontecerá no próximo final de semana: as heroínas de "Wonderful Precure" farão uma participação especial no anime do "Crayon Shin-chan" e vice-versa. A história será dividida entre os dois animes, e o destaque é o respeito aos traços das obras: as Precures estarão meio "tortinhas" quando participarem de "Crayon Shin-chan", afinal é o estilo artístico do anime. Infelizmente os fãs brasileiros só poderão ver metade desse encontro, pois "Crayon Shin-chan" não é disponibilizado por aqui oficialmente.

O querido mangá shoujo "Hana-Kimi", de Hisaya Nakajo, vai ganhar um anime. A série conta a história de Mizuki, uma atleta japonesa que mora nos EUA. Após se apaixonar à primeira vista por Izumi Sano, um atleta promissor do Japão, ela decide voltar ao país natal para se aproximar dele. Como Izumi estuda em uma escola masculina, Mizuki finge ser um homem e se matricula na instituição. A obra foi publicada entre 1996 e 2004 e teve 23 volumes.

Recomendação para o Fim de Semana: "Devilman Crybaby". Cuidado, o anime de hoje não é recomendação para menores de idade. "Devilman Crybaby" conta a história dos amigos Akira e Ryo, que descobrem que os demônios voltaram para pegar o nosso mundo. Akira faz um pacto e se torna o Devilman, um ser poderoso para nos defender.

Esse anime é muito violento. "Devilman Crybaby" mistura a direção criativa do estúdio Science Saru com a história clássica criada por Go Nagai, resultando num anime incrível. Mas vale o aviso: há muitas cenas de teor erótico. "Devilman Crybaby" tem 10 episódios e está disponível na Netflix.