Cel e Hadad trocam farpas após eliminação: 'Cara feia para mim é fome'

Cel e Hadad deram continuidade à briga entre eles na manhã de hoje (17) em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Cel desabafou para Dona Geni sobre a relação que tem com Hadad e disse que se tornará "o pesadelo" do Conquisteiro. "Não tenho medo dele não", afirmou. "Quem procura acha. Ele estava tentando procurar um problema em mim, e sabe o que procurou? O pesadelo dele".

Hadad, então, entrou na cozinha e reclamou que Cel o estava encarando "a manhã inteira". "Cara feia para mim é fome", disse Hadad.

Cel respondeu dizendo que não tem "nem um pouco de medo" do adversário.

Após o estranhamento entre os dois, Dona Geni disse para Catia que Hadad mira em Cel desde a fase da Vila. "Ele tem marcação com ele", disse.

Catia, então, lembrou que o motivo seria por um comentário que Cel fez sobre a mulher de Hadad.

